Hochkochende Affären-Gerüchte und Promiparty: Beckham feiert seinen 50er früh

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler David Beckham hat nach eigenen Angaben keine Probleme mit dem Älterwerden. Sein im Mai bevorstehender 50. Geburtstag jucke ihn überhaupt nicht, sagte er kürzlich der Zeitschrift Men's Health UK. "Das ist nichts, was mich beunruhigt, solange ich fit und gesund bin und meine Familie gesund ist. Das ist alles, was mich kümmert. Ich bin wirklich glücklich", sagte der frühere Star des Premiere-League-Clubs Manchester United.

In Miami fand nun die erste Party statt, wie Beckham auf Instagram dokumentierte.

"Also, ich dachte, ich fange früh an zu feiern. So eine besondere Nacht (...). Ich bin so glücklich, eine so tolle Familie und so tolle Freunde zu haben, mit denen ich in die 50er-Feierlichkeiten starten kann. Ich liebe euch", schrieb er zu einer Reihe an Fotos des Abends. Seinen Post ergänzte er mit mehreren rosa Herzen. Die Beckhams und ihre Gäste - dazu zählten Fußballer Lionel Messi und Footballer Tom Brady - sind auf den Bildern in eleganter Kleidung zu sehen.

Beckham ist seit 1999 mit dem früheren Spice Girl Victoria Beckham verheiratet. Das Paar hat drei Söhne, die bereits von zu Hause ausgezogen sind, und eine Tochter, die noch bei ihren Eltern wohnt. Vor ihrem Auszug fürchtet sich Beckham, wie er im Gespräch mit Men's Health UK zugab. Es werde "schmerzhaft" werden für ihn, wenn es in seinem Haushalt gar keinen Nachwuchs mehr gebe. Beckhams frühere Assistentin über Affären-Gerücht: "Habe nie gelogen" Schmerzhaft - oder zumindest unangenehm - dürften auch die alten Fremdgehgerüchte sein, die derzeit wieder für Schlagzeilen sorgen. Vor rund 20 Jahren soll David Beckham nach ihren Aussagen mit seiner damaligen Assistentin Rebecca Loos eine Affäre gehabt haben. Was sie in der Vergangenheit darüber erzählt habe, stimme, sagte Loos erst kürzlich in der Sendung "60 Minutes Australia". Loos betonte: "Ich habe mich immer an die Wahrheit gehalten. Ich habe nie übertrieben. Ich habe nie über irgendetwas gelogen." Sie sei damals "auf jedes einzelne Klischee hereingefallen, das er mir auftischte", schildert Loos. Als Beckham das erste Mal in einem Nachtclub auf sie zukam, sei Victoria nicht in der Stadt gewesen. Er habe vorgeschlagen, dass sie in sein Hotelzimmer gehen. Sie sei mit dem "größten Lächeln in ihrem Gesicht" aufgewacht. Gleichzeitig habe es sich nicht richtig angefühlt, so Loos. Es sei ein großes Geheimnis für sie gewesen. Ein paar Mal hätten sie sich dann so getroffen. Sie habe Gefühle gehabt, sei aber bald enttäuscht worden. "Zwei Wochen später waren wir auf der Geburtstagsparty von (Fußballstar) Ronaldo und er verschwand mit diesem schönen Model. Das war eine harte Nacht für mich. Ich verstand es nicht. Und dann habe ich realisiert, dass er mit mir gespielt hat." Sehen Sie hier das Interview mit Rebeccoa Loos:

Ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen, klärten die Beckhams nie eindeutig auf. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich", berichtete Victoria 2023 in der Netflix Doku "Beckham" über die Phase, in der Schlagzeilen über die angebliche Affäre ihres Ehemanns erstmals die Runde machten und Paparazzi jede Bewegung fotografierten. "Es war ein absoluter Zirkus - und jeder liebt es, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, oder? Es sei denn, man ist selbst mittendrin." Auch David Beckham hatte erzählt, die Spekulationen hätten ihn persönlich sowie seine Ehe getroffen. "Es gab einige furchtbare Geschichten, mit denen schwer umzugehen war. Es war das erste Mal, dass ich und Victoria in unserer Ehe unter solchem Druck standen."