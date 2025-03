Tochter von Elon Musk: "Weiß nicht, wie viele Geschwister ich habe"

Wilson möchte neue Berühmtheit nutzen

2022 nahm Wilson offiziell den Namen ihrer Mutter an, um zu zeigen, dass sie nicht mit ihrem Vater assoziiert werden möchte. Auch beruflich tritt sie nicht in die Fußstapfen ihres Erzeugers: Wilson lebt im Ausland, lernt verschiedene Sprachen (bisher Französisch, Spanisch und Japanisch), bis vor kurzem wollte sie Übersetzerin werden.

Doch in den letzten Jahren wurde sie mehr und mehr bekannt (ironischerweise aufgrund ihres Vaters), und ist auf mehren Social Media-Kanälen (aber nicht auf X!) sehr aktiv, wo sie plattformübergreifend fast eine Million Follower hat – was wiederum sehr wohl an Musk erinnert.

Nun plant Musk, ihre Berühmtheit zu nutzen und ins Model- sowie Twitch-Streaming-Business einzusteigen. Twitch.tv ist ein US-amerikanisches Live-Streaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen und zum Interagieren mit Zuschauern im Chat genutzt wird. "Ich habe mit meiner Berühmtheit überhaupt kein Geld verdient. Ich wohne aber mietfrei in den Köpfen vieler Leute", witzelt Wilson im Interview über ihre neue Bekanntheit.

Wilson hat aber noch einen anderen Wunsch: "Es ist mein absoluter Traum, in einer Reality-Show mitzuspielen, was, wie ich weiß, absolut erbärmlich ist", lacht sie im Interview. Zudem möchte sie sich für Themen engagieren, die ihr am Herzen liegen, beispielsweise Transsexualität: "Ich habe das Gefühl, dass den Leuten nicht klar ist, dass man sich nicht aussuchen kann, trans zu sein."