Tochter wirft Elon Musk geschlechtsselektive Praktiken bei In-Vitro-Fertilisation vor

"Geschlecht war eine Ware"

"Mein bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht war eine Ware, die gekauft und bezahlt wurde. Als ich als Kind weiblich war und mich dann als trans herausstellte, stellte ich mich gegen das Produkt, das verkauft wurde", schrieb Musks Tochter am Montag auf der Social-Media-Plattform Threads. "Diese Erwartung an Männlichkeit, gegen die ich mein Leben lang rebellieren musste, war eine Geldtransaktion. Eine Geldtransaktion. EINE GELDTRANSAKTION." Vivian wirf ihrem Vater also vor, dass er vor ihrer Geburt dafür bezahlt habe, dass ein Bub zur Welt kommt.