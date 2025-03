Seldon Lycurgus: Elon Musk dürfte schon wieder Vater geworden sein

Tech-Milliardär Elon Musk ist offenbar wieder Vater geworden. Shivon Zilis - sie war Managerin in seinem Neurotechnologie-Unternehmen Neuralink - verkündete die Geburt auf der Plattform X. Es ist das vierte Kind der beiden.

"Ich habe mit Elon gesprochen und angesichts des Geburtstags der schönen Arcadia fanden wir es besser, auch direkt über unseren wundervollen und unglaublichen Sohn Seldon Lycurgus zu sprechen. Er ist gebaut wie ein Moloch und hat ein Herz aus Gold. Ich liebe ihn so sehr", schrieb sie. Ihren Post ergänzte sie mit einem roten Herzen.

Musk und Grimes gaben dem Mädchen den Namen Exa Dark Sideræl , nennen sie aber meist Y . Das erste gemeinsame Kind des Paares war im Mai 2020 auf die Welt gekommen. Für Aufsehen sorgte insbesondere der Name des Jungen: X Æ A-II , abgekürzt X . 2022 kam das dritte Kind von Musk und Grimes - Techno Mechanicus (Spitzname: Tau ) zur Welt.

Seit Februar kursieren zudem Gerüchte, wonach Musk ein weiteres Kind mit der konservative Autorin Ashley St. Clair haben soll. Sie hatte am Valentinstag geschrieben, vor fünf Monaten ein Kind von ihm geboren zu haben. Musk bestätigte dies bislang nicht. St. Clair beantragte vor einem Gericht Berichten zufolge das alleinige Sorgerecht.

Musk ist seit Donald Trumps Amtsübernahme im Jänner als Berater des Präsidenten tätig. Er hat kein Ministeramt inne, sondern den Status eines "besonderen Regierungsangestellten". Der in Südafrika geborene Unternehmer scheint aber über so viel Macht zu verfügen wie sonst niemand in Trumps engerem Umfeld.

Musk, der den Wahlkampf des Rechtspopulisten Trump mit mehr als 270 Millionen Dollar (257,71 Mio. Euro) unterstützt hatte, wurde häufiger an Trumps Seite gesehen als dessen Stellvertreter JD Vance oder First Lady Melania Trump. Als Eigentümer des Onlinedienstes X und wichtiger Akteur des US-Raumfahrtprogramms durchdringt sein Einfluss inzwischen fast jeden Winkel der aktuellen Washingtoner Politik.