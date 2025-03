20-jährige Tochter von Elon Musk wusste nichts von ihren Halbgeschwistern

Der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk ist kürzlich wieder Vater geworden. Shivon Zilis - sie war Managerin in seinem Neurotechnologie-Unternehmen Neuralink - verkündete die Geburt Ende Februar auf der Plattform X. Es ist das vierte Kind der beiden.

"Ich habe mit Elon gesprochen und angesichts des Geburtstags der schönen Arcadia fanden wir es besser, auch direkt über unseren wundervollen und unglaublichen Sohn Seldon Lycurgus zu sprechen. Er ist gebaut wie ein Moloch und hat ein Herz aus Gold. Ich liebe ihn so sehr", schrieb sie. Ihren Post ergänzte sie mit einem roten Herzen. Musk antwortete ebenfalls mit einem Herzen.

Seit Februar kursieren zudem Gerüchte, wonach Musk ein weiteres Kind mit der konservativen Autorin Ashley St. Clair haben soll. Sie hatte am Valentinstag geschrieben, vor fünf Monaten ein Kind von ihm geboren zu haben. Musk bestätigte dies bislang nicht. St. Clair beantragte vor einem Gericht Berichten zufolge das alleinige Sorgerecht.

Musks 20-jährige Tochter Vivian Jenna Wilson reagierte via Social Media auf die Neuigkeiten: neben ein altes TikTok-Video, in dem sie darüber scherze, übers Internet von ihren Halbgeschwistern erfahren zu haben, stellte sie eine Nahaufnahme ihres Auges.

"Das ist schon wieder veraltet", kommentierte sie den Clip. "Technisch gesehen war es dieses Mal allerdings durch (die Plattform) Threads." In Vivians ursprünglichem TikTok-Beitrag vom 15. Februar gab sie an, über die Plattform Reddit herausgefunden zu haben, dass ihr Vater wieder Vater wurde. "Wow, wenn ich einen Nickel für jedes Mal bekäme, wenn ich durch Reddit herausfinde, dass ich Halbgeschwister habe, hätte ich zwei Nickel ... was nicht viel ist, aber es ist schon seltsam, dass es zweimal passiert ist, oder?", schrieb sie zu dem Clip.