Nach Donalds Amtseinführung: Melania Trump "führt ihr eigenes Leben"

Melania Trump wurde im Jänner zum zweiten Mal First Lady der USA. Anders als beim ersten Mal, als sie mehrere Monate mit dem Einzug ins Weiße Haus wartete, will sie dieses Mal die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue in Washington zu ihrem ersten Wohnort machen.

Für ihre zweite Zeit als First Lady plant die 54-Jährige, ihre "Be Best"-Kampagne zur Unterstützung von Kindern wieder aufleben zu lassen, hieß es im Vorfeld des Amtsantritts ihres Mannes. Auch soll ein Film über sie herauskommen, nachdem sie im Oktober ihre Memoiren mit dem Titel "Melania" veröffentlicht hat. In der ersten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident (2017-2021) hatte Melania für Irritationen gesorgt, weil sie zunächst nicht mit ihm an die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue gezogen, sondern in New York geblieben war.

People-Quelle: Melania keine "traditionelle First Lady"

Melania Trump werde eben nie eine "traditionelle First Lady" sein, schreibt das US-People-Magazin unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. Sie habe "ihre eigenen Vorstellungen davon hat, was sie tun möchte". Dem Insider zufolge verfolge Melania "ihre eigenen Projekte".

Laut People besuchte Melania Trump am Wochenende den Governors Ball. Zuvor habe sie fast einen Monat lang keine öffentlichen Auftritte absolviert. Ihr "Rückzug aus dem Rampenlicht" sei nicht untypisch, "weil das ihre Art zu leben ist", zitiert People seine Quelle.

Melania sei derzeit etwa mir den Dreharbeiten für ihren Film - eine Dokumentation - beschäftigt. Die First Lady habe "in den letzten Monaten sowohl in (ihrem Anwesen) Mar-a-Lago (in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida) als auch im Weißen Haus übernachtet, berichtet People. "Sie leben beide in Mar-a-Lago und haben ihre Quartiere im Weißen Haus", so ein weiterer Insider. "Aber sie führt ihr eigenes Leben und kommt zu ihm, wo immer es sinnvoll ist." In Palm Beach bleibe sie gerne "für sich", begleitet Donald aber "gelegentlich" zum Dinner.

Distanziert wirkte das Paar auch in einem speziellen Moment während Trumps Amtseinführung: Melania hatte einen sehr speziellen Hut, dessen Krempe so breit war, dass auch ihre Augen kaum zu sehen waren, getragen. Der Hut könnte auch das Problem gewesen sein, als Trump seine Frau begrüßen wollte. Beide spitzten die Lippen zum Küsschen auf die Wangen - doch sie trafen sich nicht. Es blieb beim Zentimeter entfernten Luftkuss.

Kennenlernen auf der Fashion Week

Melania hatte den New Yorker Immobilienunternehmer Trump 1998 während der Fashion Week in New York kennengelernt und 2005 geheiratet - teuer und glamourös in Palm Springs, sie in Dior. Die Herzen der US-Öffentlichkeit flogen der gebürtigen Slowenin mit dem markanten Akzent nicht gerade zu. Während Trumps erster Amtszeit sorgte das Ex-Model für Aufsehen, als sie eine Jacke mit der Aufschrift "I really don't care" (Es ist mir wirklich egal) trug.