Sohn von Kourtney Kardashian: Ist Justin Bieber der Vater?

Reign reagierte auf einen Kommentar eines Zuschauers des Live-Streams, in dem dieser andeutete, Reigns Vater sei in Wirklichkeit der Popsänger Justin Bieber und nicht Scott Disick, wie die Familie die Öffentlichkeit glauben lasse wolle.

2016 berichteten mehrere Medien, dass Kardashian (damals 36) und Bieber (damals 22) angeblich eine Affäre miteinander hatten. Sie wurden mehrmals gemeinsam gesichtet. "Er hat ihre Kinder kennengelernt, aber sie treffen sich nicht in ihrer Nähe. Es passiert an Abenden, an denen sie Hilfe hat und ausgehen kann", so eine Quelle damals zum Magazin People.

Justin Bieber indes kommt derzeit aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. So reißen Gerüchte um Eheprobleme mit Hailey Bieber nicht ab (siehe Link oben), der Sänger fällt auch immer öfter mit unangemessenen Instagram-Postings auf: So teilte er unter anderem einen Beitrag, der ihn beim Bong-Rauchen zeigte. Der Skandal rund um Sean "Diddy" Combs (der Musikmogul soll Bieber in jungen Jahren sexuell missbraucht haben) soll ihm sehr zugesetzt haben, heißt es.

"Denk dran, wie viele verrückte und gruselige Menschen es da draußen gibt" so ein User. Jemand anderes kritisiert: "Nicht das Gesicht des Babys zu posten, aber seinen Hintern, ist eigentlich verrückt." Ein anderer Follower wiederum will erkannt haben, dass Bieber ein Verhalten an den Tag legt, das der Sänger nur allzu gut kennt: "Er macht jetzt mit seinem Baby, was mit ihm gemacht wurde." Bieber war in jungen Jahren der Öffentlichkeit ausgesetzt und wurde von Medien und Kollegen stark sexualisiert.

Es war nicht das einzige Foto, das Bieber am gestrigen Tag postete: Insgesamt zehn (rätselhafte) Schnappschüsse veröffentlichte er. "Alles, was er postet, hat eine Bedeutung", gab ein Fan in den Kommentaren zu bedenken.