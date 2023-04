Was halten Prinz William & Harry davon, dass Camilla bald Königin wird?

Der zweiten Ehefrau seines Vaters lastete er an, private Informationen über ihn und andere Familienmitglieder unter der Hand an die Presse weitergegeben zu haben, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.

Camillas Titel war Queen Elizabeth ein Anliegen

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II im vergangenen September war die 75-Jährige in offiziellen Miteillungen des Palastes als Königsgemahlin, also "Queen Consort", bezeichnet worden. Dass Camilla ebenfalls zur Königin gekrönt wird und den Titel trägt, war von Charles' Mutter Elizabeth einige Monate vor ihrem Tod noch ausdrücklich festgelegt worden.