Was Beyoncé durch ihre Fehlgeburten lernte

Bevor Beyoncé und Ehemann Jay-Z sich 2012 über die Geburt von Tochter Blue Ivy freuen konnten, legte die Sängerin einen langen Weg zurück. Nicht nur Fehlgeburten, sondern auch wichtige Lebenslektionen begleiteten sie bis zu dem Punkt, an dem sie Mutter wurde.

Sinnsuche

Bis Beyoncé ihr erstes Kind bekam, befand sie sich - wie so viele - auf Sinnsuche. Das Leben habe schließlich angefangen, ihr Lektionen zu erteilen, von denen sie nicht wusste, dass sie sie brauchen würde, sagte die Sängerin auf Instagram. In ihrer Coverstory für Elle (Jänner 2020) ist sie sich sicher, dass auch Fehlgeburten zu diesen Lektionen gehörten. " Fehlgeburten haben mich gelehrt, dass ich meine eigene Mutter werden musste, bevor ich jemand anderes Mutter sein konnte. Dann bekam ich Blue und die Suche nach meinem Ziel wurde viel tiefsinniger." Sie habe sich gefühlt, als sei sie gestorben und in ihrer Beziehung wiedergeboren - was offenbar einen Sinneswandel nach sich zog.