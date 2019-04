Beyoncé ehrt verstorbenen Onkel in tränenreicher Rede

Bei den diesjährigen GLAAD Media Awards bekam Sängerin Beyoncé Knowles einen Preis verliehen. Mit den "Vanguard Awards" werden jährlich Förderer und Influencer der LGBTQ-Gemeinde in Los Angeles ausgezeichnet.

Beyoncé: "Er lebte seine Wahrheit und entschuldigte sich nicht"

Die Dankesrede widmete Beyoncé ihrem an Aids verstorbenen Onkel Johnny. Ehemann Jay-Z stand zur Unterstützung der Sängerin mit ihr auf der Bühne.

"Er war der fabelhafteste Schwule, den ich jemals getroffen habe", erzählte Beyoncé sichtlich gerührt in ihrer Dankesrede. Die Sängerin verriet, dass Johnny dabei geholfen habe, sie und ihre Schwester großzuziehen.

Sie fuhr fort: "Er lebte seine eigene Wahrheit, war mutig und entschuldigte sich nicht - in einer Zeit, in der dieses Land noch nicht so tolerant war."