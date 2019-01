Warum Prinz William den Geburtstag seiner Frau teils verpasst

Am Mittwoch wird Herzogin Kate 37 Jahre alt. Die Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag musste die Frau von Prinz William aber ohne ihren Mann beginnen. Der Grund dafür: Die royale Pflicht ruft.

Herzogin Catherine soll ihren Geburtstag im kleinen Kreis feiern, so das Magazin Hello. Ihr Mann wird aber dieses Jahr teilweise verhindert sein. Denn der britische Royal hat andere Verpflichtungen. Prinz William besucht an Kates Ehrentag die " London's Air Ambulance". Die Wohltätigkeitsorganisation betreibt einen Hubschrauber-Rettungsdienst und feiert 2019 ihr 30-jähriges Bestehen.