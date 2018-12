Kate und William: Wie ihre Beziehung unfreiwillig bekannt wurde

Unerwartet und unangenehm war das Beziehungs-Outing von Prinz William und seiner Kate.

William & Kate: Zuerst Freunde, dann verliebt

Beide besuchten die St. Andrews Universität in Schottland und lernten sich 2001 kennen. Sie schlossen Freundschaft. Dann aber sprang der Funke über und die beiden verliebten sich. Das hielten der Prinz und seine heutige Frau aber noch vor ihrem Umfeld geheim. Wie die Beziehung dann doch früher als gewollt an die Öffentlichkeit drang, erzählt die Royal-Expertin Katie Nicholl in ihrem Buch "The Making of a Royal Romance".