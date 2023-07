Warum Model Ashley Graham von Barbie traumatisiert wurde

Sie hätte sich nämlich so sehr eine Puppe gewünscht, mit der sie sich auch identifizieren kann, die eben ihren Körpermaßen entspricht. „Ich hätte mich nicht im Spiegel angeschaut und gedacht: ‚Warum habe ich das und sie das?‘“, so Graham, die sich sehr für Körperakzeptanz einsetzt und da gerne eine Vorreiter-Rolle übernimmt.

„Ich habe schlaffe Haut am Bauch. Ich habe am ganzen Körper Cellulite. Ich habe überall Dehnungsstreifen und das ist in Ordnung, denn mein Körper ist mein Körper und ich habe ihn angenommen. Ich möchte, dass kleine Mädchen das wissen.“

Seit 2016 hat Graham sogar ihre eigene Barbie, also nach ihrem Vorbild kreiert. „Sie hat dicke Oberschenkel, sie hat einen runden Hintern!“, so die „America’s Next Top Model“-Jurorin.