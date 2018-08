Meghan: Ihr Geburtstag hat für Queen besondere Bedeutung

Herzogin Meghan wird am Samstag, den 4. August, 37 Jahre alt. Für die ehemalige Schauspielerin eine Premiere: Sie wird erstmals in ihrer neuen Rolle als Prinz Harrys Ehefrau ihren Geburtstag feiern. Für die Queen und den Rest der britischen Königsfamilie hat Meghans Geburtsdatum aber schon längst eine wichtige Bedeutung: Denn auch die Queen Mum, die Mutter von Königin Elizabeth II. hatte am 4. August Geburtstag.

"Queen Mum": Eine royale Ikone

Queen Elizabeth, geborene Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, kam am 4. August 1990 als jüngstes von neun Kindern des Grafen Claude Bowes-Lyon und Cecilia Cavendish-Bentnick zur Welt. Sie galt als äußerst gebildet und intelligent. So soll die künftige Königin von England bereits im Alter von 10 Jahren fließend Französisch gesprochen haben. Auch Prinz Albert, später König George VI, zeigte sich von der jungen Dame beeindruckt, als er diese in ihren späten Teenagerjahren kennenlernte.