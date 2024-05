Warum Jesse Eisenberg jetzt die polnische Staatsbürgerschaft beantragt hat

Der Schauspieler, der vor allem als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in dem Film "The Social Network" (2010) bekannt wurde, sagte weiter: "Und dann habe ich die nächsten sieben Jahre meines Lebens damit verbracht, mich um echte Dinge zu sorgen, mich um eine andere Person zu sorgen." Seine Aufmerksamkeit nun ganz auf sein Kind zu richten, habe ihn "sehr viel glücklicher gemacht", sagte Eisenberg.

Familienmensch

Nun wurde bekannt, dass Eisenberg die polnische Staatsbürgerschaft beantragt hat. In einem Interview mit der polnischen Publikation "Głos Wielkopolski", aus dem mehrere Medien zitierten, gab er an, den entsprechenden Antrag vor neun Monaten gestellt zu haben. Nun warte er "auf die endgültige Unterschrift". "Meine Familie stammt aus dem Südosten, aus Krasnystaw, die Familie meiner Frau kommt aus Łódź. Wir wollten eine engere Verbindung zu Polen haben. Ich würde gerne mehr hier arbeiten", sagte er.

"Ich habe eine großartige Frau geheiratet", erklärte Eisenberg im vergangenen Jahr in der amerikanischen "Today"-Show. Er hofft nach eigenen Worten, dass sein Sohn mehr nach ihr als nach ihm selbst kommt. "Ich bete immer: Sei einfach wie sie, sei einfach wie sie, sei bitte komplett wie sie. Und größtenteils entwickelt er sich in diese Richtung." Er habe sich gewünscht: "Bitte hab nicht all die Dinge, die ich habe und an mir hasse", sagte er. "Ich habe zwar Angst davor, dass mein Kind eigenständig wird, gleichzeitig bin ich aber so dankbar, wenn er andere Persönlichkeitsmerkmale entwickelt als ich."

Eisenberg ist seit 2017 mit Anna Strout verheiratet. Sie ist laut People ebenfalls in der Unterhaltungsbranche tätig.