Heimliche Hochzeit bei Schauspieler Simon Schwarz: "Die große Feier ist ausgeblieben"

Simon Schwarz (53) und Manuel Rubey (45) machen mit dem Programm "Das Restaurant" gemeinsam Kabarett. Am 21. August spielen die beiden sogar in der Wiener Staatsoper.

Dennoch sind die beiden grundverschieden. So nimmt es Simon Schwarz nicht ganz so genau mit der Ordnung, während Manuel Rubey penibelst auf Sauberkeit achtet. "Ich hab relativ genaue Vorstellungen davon, was mich im Haushalt bedroht. Ich bin Marie Kondo für Arme", lachte Rubey.

"Ich könnte wahnsinnig gut Menschen helfen, zu entrümpeln. Alles, was man die letzten zwei Monate nicht gebraucht hat, kann weg", vertritt er einen radikalen Ansatz.