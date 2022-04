Schauspieler Simon Schwarz löste in seiner Jugend Probleme mit Gewalt

Die Erinnerung an ihre eigene Pubertät ist da eher durchwachsen. "Bei mir war das eine sehr schmerzhafte Zeit. Dieses nicht wissen, was passiert. Wie sich der Körper verändert, was damit einhergeht. Gerade in einem Frauenkörper. Die Hormone spielen verrückt. Man gehört nicht mehr zu den Kindern, man ist noch keine Erwachsener – und irgendwie verloren. Ich fand's wirklich nicht angenehm", so Strauss.

Simon Schwarz hingegen gibt ganz offen und ehrlich zu, dass er in seiner Jugend oft die Fäuste sprechen ließ. "Ich war ein sehr anstrengendes Kind, ein sehr lautes, aggressives Kind, hatte meine Probleme, die ich immer mit Gewalt gelöst habe. Ich habe psychisch keinerlei Belastung gehabt, weil ich jedes Problem gelöst habe, relativ klar. Ich war sehr schnell, sehr stark und hab sehr, sehr gut einstecken können."