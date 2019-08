Warum Günther Klum nicht bei Heidis Hochzeit war

Andere Paare haben einen Hochzeitstag, bei Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) war es gleich ein ganzes Wochenende. Man sollte meinen, das bei einem so breit angelegten Termin sogar der schwer beschäftigte Günther Klum einen Platz im Kalender hätte freischaufeln können. Doch weit gefehlt.

Der Brautvater war bei dem dreitägigen Capri-Hochzeitsmarathon seiner Tochter nicht anwesend. Einem Bericht der Bild zufolge habe der Model-Manager das Wochenende in Köln verbracht, weil er dort geschäftlich zu tun gehabt haben soll.

Nichtmal für die Trauung am Samstagabend verließ der Deutsche Nordrhein-Westfalen. Während seine Tochter die "Liebe ihres Lebens" auf einer Luxusyacht ehelichte, soll Klum den Abend in einer Kneipe nahe Heidis Heimatstadt Bergisch Gladbach verbracht haben, will der Express wissen.

Dabei haben Heidi und ihr Vater angeblich ein gutes Verhältnis zueinander, schließlich sind sie auch beruflich eng verbunden. Die Modelagentur "ONEeins" nimmt quasi traditionsgemäß die " GNTM"-Mädchen unter Vertrag.