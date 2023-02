Warum Dolly Parton nicht gerne nochmal jung wäre

"Vielleicht werde ich 100 Jahre alt oder vielleicht sterbe ich morgen. Wann auch immer das ist, ich weiß, dass ich immer versucht habe, das Beste daraus zu machen. Solange ich gesund bleibe, sollten die Zahlen keine Rolle spielen. Ich fühle mich nicht meinem Alter entsprechend, ich arbeite und denke nicht so. Und hoffentlich sehe ich auch nicht so aus", so Parton.

Die einzigartige Karriere der Dolly Parton

Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Jänner 1946 am Ufer des Little Pigeon River in Pittman Center in Tennessee in einer kleinen Holzhütte geboren. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. Im harten Alltag der Farmerfamilie waren gemeinschaftliche Musikabende und das Singen in der Kirche die einzige erfreuliche Abwechslung. Ihre späteren Hits "Coat Of Many Colors" oder "In The Good Old Days" sind musikalische Rückblicke auf die Zeit in Armut.

Schon als kleines Mädchen zeigte sie ihr Talent und trat mit zehn Jahren in örtlichen Fernseh- und Radio-Shows auf. Der Teenager Dolly sang mit 13 in der Show "Grand Ole Opry", die angehenden Stars Tür und Tor öffnete. Dort kam sie erstmals mit Johnny Cash zusammen, der ihr empfahl, in ihrer Karriere einfach den Instinkten zu folgen. Ihr erstes Album 1967 trug den Titel "Hello, I'm Dolly".