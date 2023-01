Susan Sarandon: "Normal wird überbewertet"

Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon hat für die Aussage ihrer Tochter Eva Amurri, die ihre Kindheit in Hollywood kürzlich mit einem Zirkus verglich, nur ein müdes Lächeln übrig. "Jeder geht gerne in den Zirkus, also sehe ich kein Problem, solange die Tiere nicht außer Kontrolle geraten", scherzte Sarandon gegenüber Entertainment Tonight: "Normal wird überbewertet." Neben Eva hat Sarandon noch zwei Söhne. "Eines der besten Dinge, die sie von mir haben, ist die Sicht auf ihren Platz in der Welt. Außerdem sind sie flexibel und anpassungsfähig. Das ist für Kinder und auch für Erwachsene wichtig." Amurri stammt aus Sarandons Beziehung mit dem italienischen Filmemacher Franco Amurri.