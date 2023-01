Sharon Stone: Misogynie im Filmgeschäft allgegenwärtig

2018 starteten prominente Frauen in Hollywood die Aktion Time's Up (Die Zeit ist um), um Belästigung und Benachteiligung von Frauen in der Filmindustrie und im Berufsalltag ein Ende zu bereiten. Ihre Erfahrungen als Schauspielerin, ihr Aktivismus und ihr Engagement im Kampf gegen Aids sind ein Teil des bewegten Lebens, auf das Stone zurückblickt. Da war aber auch noch ihr Schlaganfall vor 20 Jahren, der ihr beinahe das Leben gekostet hat.