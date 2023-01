Opernball-Premiere für Schlagerstar Melissa Naschenweng

Vorfreude bei Schlagerstar Melissa Naschenweng: Sie wird heuer zum ersten Mal den Wiener Opernball besuchen – in Begleitung des wichtigsten Mannes in ihrem Leben, wie sie auf Facebook schreibt.

Eine Liebeserklärung nicht etwa an einen Partner. Stattdessen darf sich der Vater freuen. Ihre Mutter könne mit dem Rampenlicht wenig anfangen. "Sie möchte mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben, und diesen Schutz möchte ich ihr bieten. Wenn man sich teilweise die Kommentare durchliest, verstehe ich sie immer besser", so Naschenweng in Anspielung auf missgünstige Bemerkungen unter ihrem Posting. Für ein Outfit scheint sie sich bereits entschieden zu haben.