Warum die beiden "Top Gun"-Stars Tom Cruise und Val Kilmer Erzfeinde sind

Tom Cruise hat viele Fans und zahlreiche Schauspieler schwĂ€rmen darĂŒber, wie toll es ist, mit dem Action-Star zusammenzuarbeiten. Doch nicht alle seine ehemaligen Co-Stars haben die gemeinsamen Dreharbeiten in guter Erinnerung. So erzĂ€hlte Thandie Newton, die in "Mission: Impossible II" mitspielte, gegenĂŒber Vulture, dass die Arbeit mit dem "dominanten" Cruise ein schrecklicher "Albtraum" gewesen sei. Auch Hollywood-Star Val Kilmer ist kein Freund von Tom Cruise. Im Gegenteil. Hinter den Kulissen gelten die beiden als erbitterte Rivalen.

Kilmer und Cruise: Aus Method Acting wurde RivalitÀt

1986 waren Kilmer und Cruise zusammen im Kultfilm "Top Gun" zu sehen. Als Maverick und Iceman kĂ€mpften sie auf der Leinwand darum, sich in der Navy einen Namen zu machen. In "Top Gun: Maverick" kehrte Cruise im vergangenen Jahr in der Hauptrolle auf die Leinwand zurĂŒck. Kilmer, der aufgrund von Kehlkopfkrebs seine Stimme verlor, absolvierte in der Neuauflage des 80er-Kultfilms eine Cameo-Rolle.