Warum Coldplay-Sänger Chris Martin "ziemlich homophob" war

Ständig habe er gedacht, dass er homosexuell sei, weil andere Kinder ihm das aufgrund seiner "Art zu Gehen" nachsagten. Seine Mitschüler seien zudem generell recht aggressiv mit ihm umgegangen.

Für Martin sei das im Kontext seines streng religiösen Elternhauses eine Katastrophe gewesen, weil ihm diese Sichtweise so anerzogen worden war. Erst mit 15 habe er erkannt, dass die Sexualität keinen Unterschied macht, wie er sagt. Auch habe er rausgefunden, für was er sich interessiert. Aber vor allem sein Glaube habe sich in dieser Zeit stark verändert, auch als er merkte, dass viele seiner Vorbilder schwul sind. "Ich hab mich gefragt, ob alles von dem Zeug, was ich über Gott gelernt hatte, wirklich so gut zu mir passt. Für ein paar Jahre hat das ziemlich gewackelt. Ich habe eine Beziehung zu dem, was ich für Gott halte, aber das hat nichts mit einer bestimmten Religion zu tun."

Im Sommer trennten sich Chris Martin und Freundin Dakota Johnson Berichten zufolge, weil er "den nächsten Schritt" habe gehen wollen. Allerdings wurde das Paar seitdem öfter zusammen gesehen und scheint wieder zusammen zu sein.