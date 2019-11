Das neue Coldplay-Album: „Fluchen hilft manchmal“

Vier Jahre sind seit dem letzten Album vergangen, zwei Jahre liegt die gefeierte Tour zurück. Nun glich die Veröffentlichung von „Everyday Life“ einer versteckten Inszenierung: Noch bevor die PR-Maschine sich drehte, verschickte die Band Briefe an völlig überraschte Fans, in denen sie das Album ankündigte. In Zeitungen wurden Kleinanzeigen platziert.

Ähnlich ungewohnt ist der Stilmix der Musiker auf dem Album. Natürlich gibt es feinsten Coldplay-Pop wie in „Church“ oder „ Champions Of The World“, ruhigere Passagen hat das Album mit „Trouble in Town“ oder „Daddy“, gar chorale Klänge bei „When I Need A Friend“. An Gospel mit der Pop-Stimme von Martin wie auf „Broken“ müssen sich eingefleischte Fans beider Stile wohl erst gewöhnen.

Viele der neuen Songs sind beeinflusst oder begleitet von Martins Tonaufnahmen aus der ganzen Welt. Er schneide so ziemlich alles per Smartphone mit, verriet er der BBC. „Wenn jemand singt oder tanzt, nehme ich das einfach auf.“ Und lasse sich die Nummer geben „für den Fall, dass wir es samplen“. Auf „Everyday Life“ finden sich laut Martin Samples aus Buenos Aires, Paris, Italien, vielen anderen Ecken der Welt.

Das politische Engagement der Musiker zeigt sich eindrücklich etwa bei „Orphans“ (Waisen). „Wir haben viel nachgedacht über all die Kinder in den Flüchtlingscamps“, sagte Martin dem US-Sender Radio.com zu dem Song. „Menschen, die nur als Migranten, Flüchtlinge, Immigranten bezeichnet werden. Das sind Menschen wie alle anderen auch, die an andere Orte gebracht wurden und einfach nur nach Hause wollen und normal sein wie jeder andere auch.“

Chris Martin spricht inzwischen von einer Befreiung der Band. „Ich bin einfach glücklich und dankbar, ein Mensch zu sein. Es ist mir egal, wenn jemand nicht mag, was wir machen. Aber ich liebe, was wir machen.“ Etwas drastischer formulierte Martin das im US-Sender KYSR: „Unsere Haltung ist jetzt: Fuck it, mach' einfach, was du tun willst und mach' dir keine Gedanken darüber.“

Apropos „Fuck it“: Auch auf Coldplay-Alben sind jetzt Kraftausdrücke zu hören. „Fluchen hilft manchmal“, weiß Martin aus dem täglichen Leben. Bisher seien ihm solche Stellen von der Band immer rausgestrichen worden, „so funktionieren wir“. Bei „Everyday Life“ ist es anders: „Es ist das erste Album, auf dem unser Drummer Will Champion mir das erlaubt hat.“ Den bekannten schwarz-weißen Warnhinweis für Eltern auf „Explicit Content“ braucht „Everyday Life“ dann aber wohl doch nicht. In „ Arabesque“ etwa singt Coldplay von Menschen, die eben zusammengehören. Sie haben das „same fucking blood“.

Live wird man Chris Martin & Co länger nicht nicht erleben können - der Umwelt zuliebe. "Wir nehmen uns ein, zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, wie wir unsere Tour nicht nur nachhaltig, sondern auch aktiv von Nutzen sein kann."