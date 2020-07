Waren Baptiste Giabiconi und Karl Lagerfeld ein Paar?

Dank seines weltberühmten Förderers wurde er selbst zum Star: Model und Musiker Baptiste Giabiconi - der als Freund, Wegbeleiter und Muse von Karl Lagerfeld galt. Der aus der Umgebung von Marseille stammende Giabiconi sei 2008 als junger Mann von dem Dandy mit dem weißen Haarzopf entdeckt worden, daraus habe sich eine jahrelange Freundschaft entwickelt, erzählte Giabiconi selbst in seinem kürzlich erschienenen Buch "Karl et moi" ("Karl und ich"), in dem er Einblicke in das Leben der Mode-Ikone gibt. "Ich wurde seine Muse."