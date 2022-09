Wahres Zuhause: Hier wohnt Camilla, wenn sie Abstand von Charles braucht

Rückzugsort: Hier fühlt sich Camilla am wohlsten

Was vielleicht nicht viele wissen: Die neue Queen Consort Camilla hat neben den Residenzen, die sie mit König Charles III teilt, auch noch ein eigenes Anwesen, welches sie nach ihrer Scheidung von Andrew Parker Bowles Mitte der 1990er Jahre kaufte und das die Daily Mail als ihr "wahres Zuhause" bezeichnet.

Auch nach der Teilnahme am Trauerzug für Queen Elizabeth am Mittwoch vergangene Woche soll sich Camilla vorübergehend auf ihren Landsitz Ray Mill House zurückgezogen haben, um zur Ruhe zu kommen. Am Mittwochnachmittag soll sie zu dem denkmalgeschützten Anwesen in Wiltshire gereist sein.