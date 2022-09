Was in den letzten Tagen darauf hinwies, dass der Tod der Queen unmittelbar bevorsteht

Die Königin verpasste Anfang September die berühmten Highland-Games im schottischen Braemar. Hintergrund sollten die Mobilitätsprobleme der Monarchin sein. Charles vertrat sie.

Die Queen nahm bei dem sportlichen Wettbewerb, zu dem auch der Baumstammweitwurf im Kilt gehört, normalerweise auf der Ehrentribüne Platz. Das Event gehörte zum Standardprogramm ihres Schottland-Aufenthalts im Sommer, wenn sie traditionell von Ende Juli bis Mitte September auf Schloss Balmoral in den Highlands in der Sommerfrische weilte.

Queen musste virtuelle Sitzung verschieben

Am Mittwochabend - eine Tag vor ihrem Tod - musste die Queen aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, wurde ihr von ihren Ärzten Ruhe verordnet. Am Dienstag hatte sie noch Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch als Premierminister überbrachte. Gleich darauf gab sie auch dessen Nachfolgerin Liz Truss eine Audienz und beauftragte sie mit der Regierungsbildung. Truss sollte bei der Sitzung des Privy Councils als First Lord of the Treasury vereidigt werden. Zudem sollten einige ihrer jüngst berufenen Kabinettskollegen in das Beratungsgremium aufgenommen werden, das heutzutage hauptsächlich zeremonielle Zwecke erfüllt.

Familie wurde herbeigerufen