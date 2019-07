Von wegen Bradley Cooper: Lady Gaga küsst ihren Tontechniker

Nach ihrem vertrauten Auftritt bei den diesjährigen Oscars machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44) sich ineinander verliebt hätten. Sogar von einer gemeinsamen Wohnung in New York war zuletzt die Rede.

Sollte Gaga tatsächlich bei Cooper eingezogen sein, so wird es sich wahrscheinlich nur um eine nette Wohngemeinschaft handeln. Verliebt scheint die Pop-Diva nämlich in jemand anderen: Ihren Tontechniker Dan Horton (37). Die beiden wurden in Los Angeles beim Mittagessen auf der Terrasse eines Restaurants gesichtet. Doch es handelte sich wohl nicht um ein Arbeitsessen, denn Gaga lehnte sich wiederholt zu Horton rüber und küsste ihn innig.