Von Queen Mum geprägter Leitsatz machte Meghan das Leben schwer

Meghan und Harry wollen ihre Wahrheit kundtun

Bevor Meghan in die Königsfamilie einheiratete, hätte sie wahrscheinlich auf so manch von der Boulevardpresse verbreitete Behauptung über ihre Person reagiert und auch politische Erklärungen abgegeben. Was ihr nun wieder möglich ist, da sie und Harry keine offiziellen ranghohen Mitglieder der Royal Family mehr sind.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich in der Vergangenheit öffentlich darüber beschwert, dass der Palast es ihnen unmöglich gemacht habe, falsche Berichte über sie klarzustellen. Harry wirft der Royal Family sogar vor, einen Pakt mit der Presse geschlossen zu haben und dieser Informationen über ihn und Meghan zugespielt zu haben.