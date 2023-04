Prinzessin Kate verärgert, dass William nicht für sie in die Bresche sprang?

Das OK!-Magazin berichtet etwa, dass das Buch die Beziehung zwischen Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate in Mitleidenschaft gezogen habe und "sie sich zunehmend darüber ärgert, dass ihr Mann seinen Bruder nicht zurechtgewiesen" habe. "Kate war der Meinung, William sollte sich mehr für sie einsetzen", zitiert das Boulevard-Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle. "Aber William und der Palast hielten es für das Beste, nichts zu sagen."

Kate habe Harry nicht vor Kostüm-Skandal gewarnt

Den größten Fehltritt seiner jüngeren Jahre lastete Harry in seinen Memoiren nämlich teilweise auch Kate an. Sie und William sollen ihn 2005 ermutigt haben, ein Verkleidungsfest im Nazi-Kostüm zu besuchen - Fotos von Harry mit Hakenkreuz-Armbinde machten bald die Runde in der Presse und lösten einen Skandal aus. Harry musste öffentlich Abbitte leisten. In einem Interview hatten Harry und Meghan auch angegeben, dass Kate Meghan vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 zum Weinen gebracht habe.