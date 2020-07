Vom Party-Girl zur Epstein-Komplizin: Wer ist Ghislaine Maxwell?

Als ihr Vater am 5. November 1991 in der nähe der Kanarischen Inseln tot aufgefunden wird, ist sie am Boden zerstört. Die Theorie, dass ihr Vater von der nach ihr benannten Yacht "Lady Ghislaine" aus Suizid begangen haben soll, glaubt sie nie. Wiederholt äußert sie den Verdacht, dass ihr Vater ermordet wurde.

"Eine begnadete Netzwerkerin"

Nach dem Tod von Robert Maxwell zieht seine Tochter nach New York. Hier arbeitet sie zunächst als Immobilienmaklerin in der Madison Avenue. Schon bald avanciert sie in der New Yorker High Society zum bekannten Party-Girl und pflegt Beziehungen zu Prominenten. Im Big Apple lernt die damals 30-Jährige 1992 auch Jeffrey Epstein kennen.

"Ghislaine war immer schon eine begnadete Netzwerkerin", erzählt ein Bekannter der Epstein-Vertrauten gegenüber dem US-Magazin People.