Selbstmord im Gefängnis: Der Fall Jeffrey Epstein

Trump über Epstein: "Großartiger Typ"

Donald Trump, der sich zuletzt nach Kräften von Epstein distanzierte, nachdem Videos von beiden aufgetaucht waren, die sie bei Partys mit jungen Frauen zeigten, sagte vor einigen Jahren: „Großartiger Typ. Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Macht viel Spaß mit ihm zusammen zu sein.

Dass Epstein wieder in die Mühlen der Strafverfolgung geriet, lag maßgeblich an der journalistischen Arbeit des “ Miami Herald”. Das Blatt hatte Opfer Epsteins ausfindig gemacht und zum Reden gebracht. Es entstand das Bild eines “Sex-Monsters mit Freunden in hohen Positionen”, sagte ein Analyst im Fernsehen.

Als der Eindruck sich verfestigte, es gebe viele weitere Betroffene, schlug die Staatsanwaltschaft in New York zu und ließ Epstein bei der Rückkehr im Privatflugzeug aus Europa verhaften. Bei Durchsuchungen seines opulenten Stadthauses in New York wurden „Hunderte, wenn nicht Tausende Fotos nackter, offenbar minderjähriger Mädchen“ gefunden, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Alle Bemühungen Epsteins, der 100 Millionen Dollar Kaution zu zahlen bereit war, bis Prozessbeginn auf freien Fuß zu kommen, wurden von der Justiz wegen Fluchtgefahr abgelehnt. Wie Epstein sich umbringen konnte, ist noch ungeklärt. Nach einem Suizid-Versuch vor drei Wochen wurde er mit Halsverletzungen in seiner Zelle gefunden. Danach sei Rund-um-die-Uhr-Beobachtung angeordnet worden, heißt es aus Justizkreisen.

Als möglicher Auslöser für die Verzweiflungstat wird in US-Medien der erst in dieser Woche bekannt gewordene Inhalt alter Gerichtsunterlagen über Epstein gehandelt. Danach hatte Virginia Giuffre, ein junges Opfer Epsteins, 2016 ausgesagt, dass sie von dem New Yorker Millionär an etliche Prominente für sexuelle Dienstleistungen vermittelt worden sei.

Unter den genannten Namen sind: Mitglieder von Königshäusern, ein Premierminister, ein früherer Gouverneur, zwei ehemalige US-Senatoren, ein inzwischen verstorbener Top-Wissenschaftler und reiche Finanziers. Ob die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach dem Tod Epsteins fortgesetzt werden, ist offen.