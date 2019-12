Epstein-Affäre: Ghislaine Maxwell soll Interview geben

Eine Quelle sagte zu dem vermuteten Interview gegenüber Sun: " Ghislaine versteckt sich und weiß, dass der einzige Weg, die Jagd auf sie zu beenden, ist, selbst etwas zu sagen. Sie wird den Duke of York ( Prinz Andrew, Anm.) im Interview verteidigen und behaupten, dass Virginia Giuffre lügt." Maxwell soll nachwievor in Kontakt mit dem Prinzen stehen. Andrew selbst gab in seinem Interview zu, sie heuer noch getroffen zu haben. Das Foto von ihm und Giuffre, auf dem auch Maxwell zu sehen ist, entstand augenscheinlich in ihrem Haus im Londoner Stadtteil Belgravia.