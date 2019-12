Trotz Fotos: Donald Trump behauptet, Prinz Andrew nicht zu kennen

Giuffre war im Mar-a-Lago

Zudem sagte Giuffre in ihrem gestern (Montag) ausgestrahlten BBC-Interview, auf ebendiesem Anwesen, wo sie an der Garderobe gearbeitet habe, zuerst von Ghislaine Maxwell angesprochen worden zu sein, die sie dann zunächst als "Massagetherapeutin" an Epstein vermittelt habe. So habe der Sexhandel mit ihr begonnen.