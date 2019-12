Foto von Weinstein und Epstein auf Schloss Windsor aufgetaucht

Zu diesem Zeitpunkt wurde gegen Epstein bereits ermittelt, lediglich acht Tage später wurde er wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen festgenommen. Auch die Vergehen, derer Weinstein sich nächsten Monat vor Gericht verantworten muss, sollen in diesem Jahr stattgefunden haben.

"Dieses Foto zeigt, warum die Epstein-Affäre für Andrew so katastrophal ist", sagte eine Quelle gegenüber Sun. "Er brachte diese Leute in königliche Kreise, nach Schloss Windsor, wo sie sich mit den Großen und Guten messen konnten." Das Foto könnte den Skandal um Andrews Beziehungen zu diesen Personen noch weiter befeuern, heißt es von dem Insider weiter. Es beweise einen "erstaunlichen Mangel an Urteilsvermögen".

Der Hintergrund des Fotos, auf dem Weinstein im Frack, Epstein in Navy-Uniform und Maxwell mit einer venezianischen Maske zu sehen sind, scheint zu demselben Garten zu gehören, in dem auch ein Familienfoto von Prinz Andrew aufgenommen wurde. Darauf ist er mit Ex-Frau Sarah Ferguson und den Töchtern Beatrice und Prinzessin Eugenie zusehen. Beatrice trug zudem an diesem Tag ein um knapp 12.000 Euro maßgefertigtes Kleid von Georgina Chapman, einer britischen Designerin - ihres Zeichens Weinsteins Ex-Frau.

Prinz Andrew und Jeffrey Epstein sollen jahrelang eng befreundet gewesen sein. Zuletzt erhärtete Virginia Giuffre, eines von Epsteins mutmaßlichen Opfern, ihren Vorwurf, auf dessen Geheiß dreimal mit dem Prinzen geschlafen haben zu müssen. Andrew wies die Anschuldigungen in einem Interview von sich, trat daraufhin allerdings von allen royalen Tätigkeiten zurück.