Prinzessin Beatrice sagt Verlobungsfeier ab

Prinz Andrews Verwicklung in den Skandal um Jeffrey Epstein avanciert zum royalen Supergau. Nicht nur, dass der 59-Jährige bereits von allen öffentlichen Ämtern zurücktreten musste, nach und nach zeichnen sich auch Konsequenzen für die Familie des Duke of York ab. Allen voran für Prinzessin Beatrice, die sich kürzlich verlobt hat und gedenkt, 2020 königlich Hochzeit zu feiern. Doch entwickelt sich die Affäre um ihren Vater weiterhin so negativ, sieht es für das Großevent nicht gut aus.