Vom Oscar-Star zum Flop-Garanten: Halle Berry rechnet mit Hollywood ab

Berry hatte 2002 für "Monster's Ball" als erste - und bis heute als einzige - schwarze Frau den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhalten. Für den Film "Bruised", der ab Ende November auf Netflix zu sehen sein soll, stand Berry das erste Mal nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera, sondern auch als Regisseurin dahinter.

Berry selbst macht den Mangel an Diversität in Hollywood für ihre langjährige Karriere-Flaute verantwortlich. "Unsere Städte sind voll mit schwarzen und dunkelhäutigen Menschen. Sehr oft sehen wir leider Filme, die in Chicago, New York, Atlanta und anderen großen Metropolen spielen, in denen farbige Menschen keine Rolle spielen", hatte sie bereits 2016 bei der Makers Conference gemeint. Sie habe gehofft, ihr Oscar-Gewinn würde schwarzen Frauen die Tür zu neuen Möglichkeiten öffnen. "Aber hier zu sitzen, 15 Jahre später, und zu sehen, dass keine weitere farbige Frau mehr durch diese Tür gegangen ist, bricht mir das Herz", so Berry damals.