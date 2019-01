Halle Berry: Vom Oscar-Star zum Flop-Garanten

Die negativen Kritiken für "Catwoman" sollten auch Filmemachern in schlechter Erinnerung bleiben. So machte "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins 2016 in einem Interview unter anderem den Misserfolg von "Catwoman" dafür verantwortlich, dass "Wonder Woman" derart lange nicht zustande gekommen war.

Flop-Marathon

Auch in den kommenden 16 Jahren schaffte es Halle Berry nicht, ihren Ruf als Flop-Garant zu retten. Filme wie "Perfect Stranger" (2007), "Frankie & Alice" (2010), "Dark Tide" (2012) oder "The Call" (2013) brachten nur einen Bruchteil der Produktionskosten ein.