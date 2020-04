Voice Kids 2020: Wer sind Gianna und Phil aus Team Max Giesinger?

Sie haben die "Blind Auditions" gemeistert, sich in den "Battles" durchgesetzt und die "Sing-Offs" überstanden. Liana und Nikolas, Phil und Gianna, Paula Sophie und Leroy sowie Lisa-Marie und Marc sind die diesjährigen Finalisten und Finalistinnen der TV-Show "The Voice Kids".

Neben dem "The Voice Kids 2020"-Titel kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und eine Gastrolle im Musical "Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade" freuen. Wer am 26. April zur besten Stimme der achten Staffel "The Voice Kids" gekürt wird, entscheidet das Publikum.

Gianna und Phil für Team Max im "Voice Kids"-Finale 2020

Max Giesinger will mit Phil (14, Wabern/ Hessen/ Deutschland) und Gianna (13, Kornwestheim/ Baden-Württemberg/ Deutschland) den "Voice Kids"-Thron erobern: "Es ist Wahnsinn, was Phil für eine Strahlkraft in seiner Stimme hat, die ist so glasklar, so engelsgleich und wenn er seine Aufregung in den Griff bekommt, kann er ein Level erreichen, das unfassbar ist. Und Gianna hat einen extrem coolen Style zu singen. Ihre Stimmfarbe ist total international", so der Coach über seine Schützlinge.