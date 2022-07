Virales Video: Lady Gaga von "unsichtbarem Kraftfeld beschützt"

Gaga-Fans twitterten daraufhin ihre Gedanken. "Das ist ehrlich gesagt verrückt, aber gleichzeitig ikonisch", so ein User. Sie ist eine Göttin. So mächtig", ein anderer.

Lady Gaga auf "The Chromatica Ball"-Tour

Lady Gaga ist derzeit auf ihrer Welttournee. Zum Auftakt in Düsseldorf hatte sie Fans Mitte Juli offenbart, wie sehr sie sich nach ihnen gesehnt hat. "Ich habe euch so sehr vermisst", sagte die Pop-Sängerin. "Es gab eine lange Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich je wieder auf Tour gehen würde", gestand die 36-Jährige. Ihre Fans hätten ihr aber Mut und Selbstliebe beigebracht. So habe sich die Künstlerin an die Farbe in ihrem Leben erinnern können.