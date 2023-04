Vielleicht Brüder: Woody Harrelson will McConaughey zu DNA-Test überreden

Vater von Woody Harrelson starb in Haft

Woodys Vater Charles Harrelson starb 2007 69-jährig während seiner Haftzeit im Hochsicherheitsgefängnis Supermax im Bundesstaat Colorado. Harrelson war 1979 zu zweimal lebenslänglich verurteilt worden, weil er einen Bezirksrichter in Texas ermordet haben soll. Harrelson stritt die Tat ab. Sohn Woody war 1997 für seine Rolle in "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit" für einen Oscar nominiert. Er spielte außerdem unter anderem in "Kaltes Land" und "Natural Born Killers".