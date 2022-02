Video von Prinz Harry und Sohn Archie entzückt Royal-Fans

Fans von Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein altes Video vom Herzog von Sussex und seinem Sohn Archie wiederentdeckt, das aktuell fleißig auf Twitter verbreitet wird und so manch Social-Media-User zum Dahinschmelzen bringt.

Inniger Moment zwischen Harry und Archie

Harry gilt für seine beiden Kinder, Sohn Archie und Tochter Lilibet, als aufopfernder, fürsorglicher Vater. In der ITV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey", welche die Afrika-Reise des Ehepaares im Jahr 2019 dokumentierte, war in einem Ausschnitt zu sehen, wie Harry seinen damals gerade einmal ein paar Monate alten Sohn im Arm hielt und wiegte.

Der innige Moment zwischen Vater und Sohn wurde während Meghans Interview mit Reporter Tom Bradby aufgenommen, in dem sie über ihre Erfahrungen als Mutter und das Leben in der königlichen Familie sprach.