Unköniglicher Moment in Kenia: Camilla beim Po-Grapschen erwischt

König Charles III. und Queen Consort Camilla befanden sich vom 31. Oktober bis 3. November auf Staatsbesuch in Kenia. Dabei legten die beiden ein weitaus weniger formelles Verhalten an den Tag, als man es von Queen Elizabeth II. zu Lebzeiten gewohnt war. "Charles bestellte indisches Essen beim örtlichen Imbisswagen", führte Historikerin Marlene Koenig im Gespräch mit Express.co.uk als Beispiel auch. "Ich glaube nicht, dass die verstorbene Königin an diesem Imbisswagen angehalten hätte." Und auch sonst gab sich das Königspaar in Kenia bei einigen Auftritten sichtlich weniger konservativ, als es die Queen vielleicht gutgeheißen hätte - so auch als Camilla ihrem Mann in einem scheinbar unbeobachteten Moment einen Klaps auf den Allerwertesten gab.

Video: Camilla gibt Charles Klaps auf den Po

Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren dafür bekannt, Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit zu vermeidet. Auch Charles und Camilla halten sich weitgehend daran, bei offiziellen Terminen keine allzu zärtlichen Gesten auszutauschen. Da wundert es nicht, dass Royal-Fans nicht schlecht staunten, als Camilla dem König in aller Öffentlichkeit ans Hinterteil fasste.

