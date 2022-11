Video: Aaron Carters letzter Auftritt vor seinem Tod

Melanie Martin äußert sich zu Aaron Carters Tod

Inzwischen hat Carters On-Off-Liebe zu seinem Tod geäußert. "Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird hart sein, einen Sohn ohne Vater großzuziehen. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre meiner Familie, während wir uns mit dem Verlust eines geliebten Menschen abfinden. Wir sind immer noch dabei, diese unglückliche Realität zu akzeptieren. Danke für Ihre Gedanken und Gebete", erklärte Melanie Martin gegenüber dem Online-Portal TMZ.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.