Victoria Swarovski bei Let's Dance: „Ich bete vor der Show“

„Jede Staffel birgt neue Herausforderungen. Zum Beispiel lerne ich so viel es geht über die Vita unserer Promi-Tänzer“, erzählt sie im Interview mit der Gala. Und sie lernt nie aus, denn mit einem eigenen Coach geht Victoria Sendung für Sendung durch und holt sich Tipps, wie sie es besser machen könnte. „Mittlerweile weiß ich, was auf mich zukommt. Es ist also nicht mehr so aufregend wie beim ersten Mal. Zudem sind wir ein eingespieltes Team: Jeder weiß, was er zu tun hat und worauf es ankommt.“