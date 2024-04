Victoria Beckham verrät das ungewöhnliche Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass sich die Beckhams gegenseitig aufs Korn nehmen. So hatte Victoria Beckham in der Doku "Beckham" erzählt, wie ihr Mann aus der Arbeiterklasse zu stammen - bevor sie von David Beckham bloßgestellt wurde, als dieser sie vor laufenden Kameras daran erinnerte, dass ihr Vater in den 1980er-Jahren einen Rolls-Royce besessen hat.

Die Szene sorgte auf Social Media für Belustigung. Im Gespräch mit der Elle stellte Victoria Beckham nun aber klar, nicht in eine wohlhabende Familie hineingeboren worden zu sein. Dabei schlug sie auch ernstere Töne über ihre Ehe an.

"Tief im Inneren teilen wir beide die gleichen Werte", sagte die Modedesignerin. "Wir haben den gleichen Hintergrund. Unsere Familien haben hart gearbeitet, um uns großzuziehen."

"Mein Vater verdiente Geld und ging dann bankrott", erzählte sie bei dieser Gelegenheit. "Weder David noch ich wurden mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. Bei uns gilt der Gleichheitsgrundsatz, sei es bei der Betreuung des Hauses oder der Kinder."