Victoria Beckham unterstützt Werbedeal ihres Mannes Beckham nicht

Während ihr Ehemann David Beckham das Gesicht der Uhrenmarke Tudor ist, sieht Victoria Beckham offenbar keinen Grund darin, den Werbedeal ihres Gatten privat zu unterstützen. Als sie sich am Mittwochabend unterwegs in London zeigte, vermied sie es, das Uhrenunternehmen, bei dem David unter Vertrag steht, zu bewerben - und hielt den Paparazzi stattdessen wie zu Fleiß eine Uhr des Schweizer Luxusuhrenherstellers Patek Phillippe vor die Linse, die sie am Handgelenk trug.

Victoria Beckham trägt Uhr von Konkurrenten

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von der Fashion-Designerin auf dem Weg zu einem Abendessen in Mayfair mit Voge-Chefredakteur Edward Enninful. Für ihren Auftritt hatte "Posh" entschieden, eine konkurrierende Uhrenmarke zu tragen, statt David Beckhams Treue zu Tudor zu unterstützen. Victoria Beckham trägt auf den Bildern eine Uhr der Schweizer Marke im Wert von 89.950 Pfund (umgerechnet 101.623 Euro). Ob sie dafür bezahlt wurde, ist nicht bekannt. So dekadent die Armbanduhr auch sein mag. Das ehemalige "Spice Girl" führte zum Ausgleich zu der sündhaft teuren Uhr ein altes Outfit aus, welches sie bereits letzten Monat getragen hatte.