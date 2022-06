Victoria Beckham: Eigenartige Ess-Allüren bei Sergio Ramos-Hochzeit

Doch Victoria Beckham habe Sonderwünsche gehabt, weswegen man für sie ein eigenes Hochzeitsmenü zusammenstellen musste.

"Ihres war ganz anders und basierte nur auf Gemüse", verriet Garcia über das Menü, welches der Modemacherin schließlich kredenzt wurde.

"Und dann gab es noch ein paar seltsame Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe", lästerte der Koch weiter ab. "Sie trank die ganze Zeit Kokoswasser", erzählte er. Zudem habe Beckham eine Schüssel Pfefferminzbonbons sowie Desinfektionsmittel bestellt - was vor der Corona-Pandemie aber noch nicht so üblich war, so der Koch über die Allüren von David Beckhams Ehefrau, der diese in keiner guten Erinnerung behalten hat. "Es war sehr kompliziert, Victoria an diesem Abend ihr Menü zu servieren", beschwerte sich Garcia.