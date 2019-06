"Hochzeit des Jahres": Real-Star Sergio Ramos heiratete

Das Raubein wurde plötzlich ganz sensibel. Noch bevor er seiner langjährigen Lebenspartnerin Pilar Rubio am Samstagabend in der Kathedrale von Sevilla das Jawort gab, bekam der spanische Fußballstar Sergio Ramos feuchte Augen. „Das war sehr bewegend. Vor allem, als wir in der Kirche unsere drei kleinen Söhne in den Mini-Anzügen gesehen haben, sind uns die Tränen gekommen“, verriet die Braut, eine in Spanien sehr berühmte TV-Moderatorin und Schauspielerin, vor Journalisten. Spanische Medien sprachen von der „ Hochzeit des Jahres“.

Neben Toreros, Politikern, Sport- und Musikstars waren auch Fußball-Ikone David Beckham und Gattin Victoria mit dabei.